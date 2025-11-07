Soulé “libero” da Dybala è un’altra cosa

Il Tempo (T. Carmellini) – Prova di forza della Roma in Scozia. La squadra di Gian Piero Gasperini ritrova brillantezza e punti pesanti, superando i Rangers e rilanciando le proprie ambizioni in Europa League.

La svolta arriva anche da Matías Soulé, finalmente libero dall’ombra di Dybala: senza la “Joya”, l’argentino torna a essere il fulcro dell’attacco e mostra tutta la sua personalità. Con entrambi in campo, infatti, spesso finiscono per occupare gli stessi spazi e limitarsi a vicenda.

A Glasgow, invece, l’attacco giallorosso ha funzionato alla perfezione. Dovbyk, pur senza trovare il gol, si è distinto come rifinitore servendo a Pellegrini l’assist del raddoppio, dopo il vantaggio firmato proprio da Soulé.

Serviva una vittoria per riaccendere entusiasmo e classifica, e la Roma l’ha trovata con autorità e qualità.

Nel bilancio della serata scozzese, tutto gira nel verso giusto: la squadra corre, lotta e domina a tratti, anche se nella ripresa concede qualcosa di troppo. Ma come spesso accade, c’è Svilar a blindare il risultato.

Una prestazione convincente, una vittoria che restituisce fiducia e rilancia la rincorsa europea dei giallorossi.