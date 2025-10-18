Soulé-Lautaro, derby argentino: la via per gli USA passa da qui

La Gazzetta dello Sport (F. Conticello e M. Fallisi) – Dal giardino dell’Olimpico la vista è meravigliosa: c’è lo scudetto che ruba l’occhio, ma anche un Mondiale all’orizzonte. Lautaro Martínez e Matías Soulé, fratelli d’Argentina, questa sera guideranno Roma e Inter in una sfida che vale passato, presente e futuro. Il Toro, simbolo di un’Inter insaziabile, è pronto a chiudere il cerchio: dopo le fatiche in nazionale e un rientro anticipato, sarà titolare per trascinare i nerazzurri alla missione aggancio.

Soulé, invece, è il nuovo motore della Roma: 3 gol e 2 assist in 6 partite, nessuno come lui tra i giallorossi. Scaloni lo considera il futuro della Selección: “Lo seguiamo, presto avrà la sua occasione”. Matías intanto sogna di affiancare Lautaro anche in nazionale. Stasera, all’Olimpico, il tango è doppio: uno da scudetto, l’altro da Mondiale.