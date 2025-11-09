Soulé l’anti Zaniolo. Gasp l’ha cambiato, ora guida la Roma

Il Corriere della Sera (Ugo Trani) – Il faccia a faccia che non ti aspetti. Il duello imprevisto, ma che si annuncia intrigante. Ore 18 all’Olimpico, undicesima giornata: dentro Roma-Udinese, sarà anche Soulé contro Zaniolo. A loro si affidano Gasperini e Runjaic nel braccio di ferro di questo pomeriggio. La qualità dei giocatori più in forma di giallorossi e bianconeri che può fare la differenza nel match. Il migliore marcatore del gruppo di Gian Piero – 4 gol, contando pure quello di giovedì a Glasgow e anche il migliore della squadra di Kosta – 3 reti, come Davis, fin qui, in campionato perfetta parità tra Matias e Nicolò, scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera. In poche settimane davvero bravi a preparare il ribaltone: uno non è più il vice Dybala, l’altro non è più la scommessa.

Soulé, da inizio stagione, è salito sul palcoscenico. Con l’obiettivo più scontato: recitare da protagonista. Spesso senza la Joya accanto, sta convincendo per personalità e continuità. Oltre al poker di gol, anche due assist. Gasperini si è subito fidato e gli ha dato spazio.

E titolarissimo. Sempre in campo con Gian Piero, 14 partite su 14 e 1017 minuti giocati, solo a Reggio Emilia contro il Sassuolo è partito dalla panchina. Non c è da meravigliarsi della sua crescita. E soprattutto di vederlo decisivo lì davanti come due anni fa con con la maglia del Frosinone (11 gol). Gasperini, del resto, con lui è stato chiaro già in ritiro.