Corriere della Sera (M. Ferretti) – La Roma dura un tempo contro l’Athletic Bilbao. Un calo nella seconda parte delle gare è stato elemento distintivo anche con Mister DDR. Spesso si dà la colpa ai cambi. Si sa da sempre che c’è una Roma con Dybala e un’altra senza, ma questo non deve suonare come una bocciatura per chi ha giocato al suo posto. Se mai, serve per ribadire che Soulé non è un trequartista,. Lui ama starsene a due centimetri dalla linea laterale e da li inventare. Solo che la Roma di Juric non prevede attaccanti esterni.