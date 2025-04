La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Uno è pronto a prendersi la Roma nel futuro, l’altro ce l’aveva in mano e vede sfuggirsela di mano. Se c’è un’altalena oggi in casa giallorossa quella si vive proprio sulla trequarti, dove Matias Soulé va sempre più su e Lorenzo Pellegrini, al contrario, sempre più giù. Sembra quasi un passaggio di testimone ideale, almeno in vista della prossima stagione, quando la Roma punterà forte sul giovane argentino e – molto probabilmente – lascerà invece andar via l’attuale capitano. Non sono ancora certezze assolute, è chiaro, ma situazioni assai verosimili quello sì…

Ranieri ha oramai deciso di puntare su di lui per sentire un po’ di meno la mancanza di Paulo Dybala. Esattamente il contrario di Lorenzo Pellegrini, che con la Lazio ha giocato proprio al fianco di Soulé per poco meno di un’ora. Poi è uscito per lasciar spazio a Shomurodov ed alla scelta di Ranieri di giocare con le due punte. A molti è sembrato l’epilogo della sua storia d’amore con la Roma, l’ultima grande occasione del capitano per cambiare la storia di questa stagione. All’andata era riuscito a invertire l’inerzia del momento, in questa sfida di ritorno la magia non gli è riuscita.

Il suo rapporto con la Roma sembra oramai definitivamente compromesso, dopo otto stagioni consecutive in cui ha segnato 56 gol e piazzato 59 assist in 314 partite totali. I numeri sottolineano come i suoi otto anni siano stati complessivamente positivi. Il bilancio è in attivo, ma come in tutte le storie d’amore arriva anche il momento di salutarsi. Cosa che quasi sicuramente succederà la prossima estate, anche perché Pellegrini ha un contratto in scadenza nel 2026 e Roma non intende rinnovarglielo.