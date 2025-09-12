Il progetto tattico di Gian Piero Gasperini alla Roma sta coinvolgendo diversi giocatori in nuove soluzioni di gioco, tra cui Matias Soulé, che in questo avvio di stagione è stato impiegato in una posizione diversa dal solito. L’argentino, protagonista di un buon rendimento, ha raccontato le proprie sensazioni riguardo all’adattamento richiesto dal tecnico.

Come riportato da SkySport, l’esterno offensivo ha sottolineato come la fiducia dell’allenatore e il lavoro quotidiano stiano contribuendo ad accrescere la sua efficacia sotto porta. Un passo in avanti importante, considerando che in passato era abituato a giocare più largo e lontano dalla zona calda. Ecco le sue parole:

All’inizio pensavi che sarebbe stato complicato adattarti a questa nuova posizione?

“All’inizio pensavo che sarebbe stato molto più difficile adattarmi a quella posizione. Negli anni scorsi avevo già giocato un po’ anche dentro, però mi sto trovando molto bene. Poi il mister ci chiede sempre di essere davanti, di far girare la palla e di non stare mai di schiena. Questo ci aiuta tanto. Più sei in area, più occasioni da gol puoi creare. Credo che sia fondamentale non solo per me, ma per tutti gli attaccanti che fa giocare lui”.