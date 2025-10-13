Soulé e Barrenechea, amicizia oltre il campo: “Che bello vederti, fratello” – FOTO

Momenti di sport e amicizia, Matías Soulé, talento argentino giallorosso, ha voluto celebrare il suo incontro con l’ex compagno di squadra Enzo Barrenechea, oggi protagonista con il Benfica.

Come riportato da una storia Instagram del fantasista giallorosso, i due calciatori si sono scambiati le maglie dei propri club di appartenenza, un gesto che testimonia il legame costruito durante gli anni condivisi alla Juventus nonostante ora si trovino in due realtà differenti: “Che bello vederti, fratello”, ha scritto Soulé, accompagnando la frase con una foto sorridente insieme a Barrenechea.

Un momento di genuina amicizia, che va oltre i colori delle rispettive squadre e ricorda come il calcio, spesso, sia anche un’occasione per ritrovare vecchi amici e condividere emozioni autentiche.