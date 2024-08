Matias Soulé ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto con la nuova terza maglia, presentata oggi, con una descrizione che non può che far contenti i tifosi della Roma: “Nuova maglia, nuovi colori, stessa grinta. Daje Roma“. Il talento argentino dimostra di avere la voglia di rifarsi dopo un poco brillante esordio all’Olimpico, condizionato probabilmente dall’emozione, già dal prossimo turno di campionato contro la Juventus, sua ex squadra.