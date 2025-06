Giornata speciale per Leandro Paredes, che oggi spegne 31 candeline e si prepara a iniziare una nuova fase della sua carriera: il ritorno in Argentina, dove lo attende la maglia del Boca Juniors. Un passaggio significativo per il centrocampista, che si appresta a salutare definitivamente la Roma.

A festeggiarlo non solo amici e familiari, con una torta appariscente durante una festa a Buenos Aires, ma anche tanti compagni di squadra e colleghi. Tra questi, Matías Soulé, talento argentino ed ex Juventus, ha dedicato una storia su Instagram al connazionale, pubblicando una foto di un match condiviso e scrivendo: “Buon compleanno fratello”.

Anche la Roma ha voluto omaggiare Paredes con un post celebrativo sui propri canali social.