Sottil: “Il 3-0 mi sembra troppo. Fa arrabbiare soprattutto il secondo gol”

Andrea Sottil ha commentato la sconfitta dell’Udinese (3-0) contro la Roma. Le parole del tecnico bianconero:

SOTTIL A DAZN

Sulle assenze.

Non sarebbe corretto partire da qui. La squadra ha impattato bene la partita, come l’avevamo preparata. Potevamo essere più precisi dopo aver superato la prima pressione. C’è stato poi il rigore sulla mischia: sappiamo che la Roma è forte sui piazzati. La squadra è rimasta in partita. Fa arrabbiare soprattutto il secondo gol: bisognava fare una copertura preventiva su Belotti. Ci lavoriamo tanto, i ragazzi sanno quanto mi arrabbio. La squadra è tornata poi in partita, ha preso campo. Il rigore guadagnato è giusto, purtroppo non lo abbiamo realizzato.

Sui cali di prestazione.

La squadra è sempre sul pezzo. C’è mancata continuità. Vedo determinazione ed applicazione, la proprietà è sempre presente. Il direttore è sempre sul pezzo. Non è semplice raggiungere l’Europa, ci sono squadre che onestamente sono molto più attrezzate. Batto sempre sul tasto mentale: essere concentrati ed intensi in allenamento per portare la stessa mentalità in partita. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare.