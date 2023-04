Sottil: “Abbiamo meritato di vincere l’andata, quel risultato inciderà. Stimo Mourinho”

Andrea Sottil ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma–Udinese. Di seguito le parole del bianconero.

SOTTIL A DAZN

Dopo l’andata Mourinho disse: “li aspettiamo a Roma” sarà una motivazione in più?

Le partite sono tutte diverse, all’andata siamo stati bravi anche in qualche episodio e siamo stati fortunati perché la Roma poteva rientrare in partita. Però secondo me abbiamo meritato di vincere l’andata. È chiaro che la Roma resta la Roma. Una squadra che sta facendo molto molto bene, molto solida perché Mourinho è un allenatore vincente, che stimo e che ha dato la sua identità vincente alla squadra. Ci sarà lo stadio pieno e il risultato dell’andata inciderà sulle loro motivazioni, ma anche sulle nostre che devono essere altrettanto, perché ci teniamo a fare bene a fare prima di tutto una grande prestazione. Siamo venuti qua per giocare la nostra partita, consapevoli che tutte le partite sono difficili e soprattutto in casa della Roma, ma penso che abbiamo le qualità per giocare la nostra gara.

Le assenze dell’ultimo minuto?

Non siamo tantissimi, ma non ci piangiamo addosso, non sono il tipo. Prima di partire Beto ha avuto un forte attacco influenzale. Arlsan nella notte idem. Non possono essere della partita, ma chi entrerà in campo, come sempre farà benissimo e gli altri pronti a subentrare perché ci sarà bisogno anche dalla panchina.