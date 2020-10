Il Tempo (F.Biafora) – Una piccola vittoria per la Roma nella vicenda per il mancato rispetto delle norme anti-Covid contro il Napoli. Ieri mattina la società ha presentato un’istanza di sospensione anticipatoria riguardo all’inibizione di un mese per Fienga. Questa decisione non permetteva al CEO di incontrare altri club e i procuratore per le trattative di mercato. L’appello urgente dell’avvocato Conte è stato accolto. Ora l’ad potrà portare avanti gli affari di mercato.