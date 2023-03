Sospesa la squalifica di Mourinho: domani sarà in panchina contro la Juventus

Ottime notizie in casa Roma. La Corte Sportiva di Appello della Figc ha accolto il ricorso della Roma contro la squalifica di due giornate per Josè Mourinho. Il tecnico era stato espulso per le note vicende col IV Uomo Serra durante la gara dello Zini contro la Cremonese. È necessario un supplemento di indagine, fa sapere la corte, ma intanto la squalifica di Mourinho è sospesa. Domani contro la Juventus sarà in panchina. La richiesta di Allegri è stata esaudita: lo Special One potrà salutare e sfidare il tecnico toscano.

La stessa Federazione a darne notizia attraverso il sito ufficiale. Questo il comunicato con la nuova udienza programmata: “In merito al ricorso presentato dalla Roma con procedimento d’urgenza riguardo la squalifica di due giornate dell’allenatore José Mourinho, la Corte Sportiva d’Appello – ritenendo necessaria l’acquisizione degli atti di indagine da parte della Procura Federale – ha disposto una sospensiva sull’efficacia della sanzione fino all’udienza di rinvio fissata per il giorno 10 marzo alle 14.30“.