Sorteggi Europa League, ai quarti possibile sfida contro Olympiacos o Wolves. In semifinale il Manchester United – FOTO

Pagine Romaniste – La Roma deve ancora giocare il suo ottavo di finale contro il Siviglia, ma ha già saputo il suo possibile avversario nei quarti di finale. A Nyon si è definito tutto il tabellone di Europa League, quindi sono stati sorteggiati anche le semifinali con i relativi accoppiamenti tra chi giocherà in “casa” e chi in “trasferta“, così fino alla finale. Ancora tante squadre forti in lizza come il Manchester United, l’Inter, il Wolverhampton e il Bayer Leverkusen. La Roma, qualora passerà contro il Siviglia, se la vedrà contro Olympiacos o Wolves. In caso di passaggio del turno in semifinale c’è lo spauracchio Manchester United.

LIVE

Ore 13.26 – Gli accoppiamenti delle semifinali.

Olympiacos/Wolves-Siviglia/Roma vs Lask/Manchester United-Basaksehir/Copenaghen

Wolfsburg/Shakthar-Eintracht/Basilea vs Inter/Getafe-Rangers/Leverkusen



Ore 13.24 – Gli accoppiamenti dei quarti di finale.

Wolfsburg/Shakthar-Eintracht/Basilea

Lask/Manchester United-Basaksehir/Copenaghen

Inter/Getafe-Rangers/Leverkusen

Olympiacos/Wolves-Siviglia/Roma

Ore 13.19 – Si comincia.

Ore 13.05 – Le squadre ancora in corsa: gli ottavi da giocare.

Istanbul Basaksehir / Copenhagen (1-0 all’andata)

Olympiacos / Wolverhampton (1-1 all’andata)

Rangers / Bayer Leverkusen (1-3 all’andata)

Wolfsburg / Shakhtar (1-2 all’andata)

Eintracht / Basilea (0-3 all’andata)

LASK / Manchester United (0-5 all’andata)

Inter / Getafe

Siviglia / Roma

Ore 13.00 – Le date.

Ottavi di finale: 5/6 agosto (ore 18:55 e ore 21)

Quarti di finale: 10/11 agosto (ore 21)

Semifinali: 16/17 agosto (ore 21)

Finale: 21 agosto (ore 21)