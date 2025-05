La Gazzetta dello Sport (M. Paglia) – La novità più significativa dell’allenamento pomeridiano di ieri, è il rientro in gruppo di Yann Karamoh, che si era fermato qualche settimana fa a causa di una fastidiosa pubalgia. Ieri si è allenato insieme ai compagni e, se non ci saranno ulteriori intoppi, domenica sarà tra i convocati della sfida contro la Roma di Claudio Ranieri. Hanno svolto lavoro differenziato, invece, Elmas, Sosa e Njie. Vanoli spera di recuperarli tutti per la gara di domenica.