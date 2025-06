La Gazzetta dello Sport – Stefano Sorrentino, ex portiere, tra le altre, di Chievo, Torino e Palermo, si esprime sul matrimonio Roma–Gasperini. E sulla questione Dybala. Ecco le sue parole:

Lei con Dybala e Gasperini condivise l’avventura al Palermo nel 2012-2013: che ricordi ha?

“Un’annata strana che si concluse con la retrocessione. Lì Paulo era un altro giocatore. Ma Gasperini ha sempre avuto stima di lui. Ora sono passati più di dieci anni e non saprei cosa può succedere, sono entrambi diversi rispetto ad allora. Per un maestro di calcio come Gasperini giocatori del valore di Dybala sono sempre importanti”.

Come può mettere la Joya nelle condizioni di rendere al meglio?

“Difficile dirlo ma se ha fatto correre e diventare più forte Ilicic, con uno come Paulo può fare ancora meglio. Anche perché la qualità di Paulo difficilmente si trova in giro. Di certo Gasp lo rispetterà”.

Ma gli allenamenti di Gasp sono davvero così duri?

“Sono duri ma poi le squadre vanno in campo forte”.

Il Gasp secondo lei farà bene anche a Roma?

“Sì, perché è molto carico e non vede l’ora di iniziare. La squadra, poi, è buona”.