Sorpresa Shomurodov. È in arrivo alla Roma

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Sorpresa Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko del Genoa è a un passo dalla Roma e già oggi potrebbe arrivare l’annuncio dell’affare tra le due società. Nelle ultime ore ci sono stati diversi contatti tra il direttore generale giallorosso Tiago Pinto e gli agenti dell’attaccante rossoblù. Evidentemente il pressing di Mourinho per avere un altro attaccante è stato forte e deciso. Così la Roma si è messa a lavorare con Preziosi e nella serata di ieri è arrivata a un passo dall’accordo per un prestito da 2 milioni per il primo anno e 16 milioni per il diritto di riscatto. Questo stesso diritto potrà diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni relative alla stagione dell’attaccante uzbeko. Shomurodov, 26 anni, attende l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già oggi e poi raggiungerà Trigoria. Il Genoa ha mantenuto i diritti sul 20% della futura rivendita ma l’affare è quasi fatto.