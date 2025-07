La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La notizia più bella di questo inizio di campionato è la condizione di Paulo Dybala: pronto, tirato a lucido, già in grado di lasciare il segno. “Paulo è arrivato bene, con una buona base di allenamento. Ancora non calcia al meglio, ma ha voluto fare una parte di gara e questo è un buon segnale”, ha detto Gasperini al termine della partita contro il Trastevere, in cui la Joya ha messo a referto due gol nel 14-0 finale.