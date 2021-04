Soriano, l’Olimpico nel mirino

Corriere dello Sport (C.Beneforti) – Una volta che il Bologna riprenderà gli allenamenti ecco che Soriano potrà ricominciare ad abitare nello stesso spogliatoio dei compagni di squadra. Da quando è rientrato dal ritiro dell’Italia ha sempre lavorato sul campo con il resto della squadra, ma è altrettanto vero che oltre ad essersi sottoposto quotidianamenti al tampone, ha fatto la doccia e si è rivestito lontano dai compagni per scongiurare un contagio. L’isolamento durerà ancora un paio di giorni.

Leggi anche: Ajax-Roma, le pagelle dei quotidiani. Pau Lopez salva e vola. Ibanez tira la bomba

Con la Nazionale è stato mandato in tribuna tre partite su tre scatenando anche l’ira di Mihajolovic. Le parole dell’allenatore hanno fatto gonfiare il petto a Soriano che è la vera arma tattica in campo per il Bologna. Il giocatore ha messo nel mirino la Roma e vuole riscattare la tremenda sconfitta dell’andata per 5-1. Inoltre i rossoblu hanno voglia di ripetere l’impresa dello scorso anno quando vinsero nella Capitale 3-2.