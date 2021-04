Solskjaer: “La Roma è una grande squadra. Rashford ci sarà, ha fatto ottimi progressi. Il giorno del 7-1 eravamo tutti in formissima”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. Queste le sue parole:

Ha detto che non conosceva la Roma…

Non conoscevo bene la squadra, ma devo dire che la Roma è una grande squadra con grande storia. So della qualità della rosa, Smalling è con loro dallo scorso anno e lo abbiamo seguito. Adesso che dobbiamo affrontarli li abbiamo studiati più in fondo.

Siete vicini alla finale…

Quando si arriva al termine della stagione è importante arrivare pronti a questi impegni. Abbiamo fatto molto bene per arrivare fin qui. Vogliamo arrivare in finale.

Chi gioca oltre a Shaw?

Rashford lo abbiamo gestito al meglio, penso che il peggio sia passato dal punto di vista fisico: ha fatto ottimi progressi. Sarà presente.

L’Europa League viene spesso snobbata, che ne pensi?

Per noi è importante vincerla. Ci siamo detti che dovevamo vincere questo trofeo dopo l’eliminazione dalla Champions League. Abbiamo affrontato grandi squadre per arrivare fin qui, ora mancano solo due gare dalla finale.

Come ricordi la vittoria per 7-1?

Me la ricordo bene, è stata una serata fantastica eravamo tutti in formissima. Non vediamo l’ora di arrivare a questa semifinale.

Un giudizio su Bailly…

Erik è stato resiliente come pochi, sta migliorando tanto sotto tutti i punti di vista. I compagni lo apprezzano, ce la mette sempre tutta in campo.

Pensi che le proteste contro la società possa avere ripercussioni? Tu che rapporto hai con i proprietari?

Ho un ottimo rapporto, spero di andare aventi con loro e di avere successi. Abbiamo perso tante finali ma adesso i calciatori devo mostrare che possono vincere.

La situazione dei portieri…

Speriamo di non incassare gol, abbiamo portieri di grande qualità che hanno giocato 20 partite a testa. Siamo tranquilli.

Siete più convinti oggi rispetto alla gara contro il Siviglia dello scorso anno?

Sì, i giocatori hanno più esperienza, la scorsa stagione è stata particolare. La squadra è fiduciosa e credo che in 180 minuti faremo due belle prestazioni.

Avete analizzato le sconfitte delle scorse semifinali?

Sì, ogni semifinale è difficile. Siamo in buona forma e speriamo di fare bene in queste ultime partite, lo scorso anno avevamo molti infortunati.

Come sarebbe vincere un trofeo da allenatore del Manchester United?

Sarebbe un sogno vincere un trofeo da allenatore. Il nostro obiettivo quest’anno è quello di alzare una coppa e speriamo che andrà così.