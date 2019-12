Solito Dzeko, super Pellegrini: è poker di Natale

Con la ciliegina finale di Zaniolo la Roma saluta il 2019 vincendo 4-1 a Firenze e consolidando il quarto posto in classifica. Edin Dzeko ha messo nel mirino Montella, dopo averlo battuto e, forse, condannato all’esonero, ora il bosniaco si trova a cinque gol dal numero 9 del terzo scudetto romanista. “Era importante finire bene il 2019, a Firenze non è mai semplice vincere, ma noi giochiamo sempre il nostro calcio” ammette Dzeko. Dopo la vittoria a Firenze adesso i giocatori avranno una settimana di vacanza, prima della ripresa degli allenamenti, prevista per il 29 dicembre. Fonseca comincerà a lavorare per preparare la sfida contro il Torino di domenica 5 gennaio, concedendo ai tifosi di seguire un allenamento a porte aperte il primo gennaio. Lo scrive la Repubblica.