Solbakken arrivato nella capitale a gennaio, ha rilasciato ai microfoni del media norvegese NDK, alcune dichiarazioni sulla sua esperienza a Roma. Queste le parole dell’attaccante norvegese:

“Ho bisogno di svolgere la preparazione, non di venire da 5 settimane di vacanze come accaduto a gennaio, di cui 4 in Messico. Non è il massimo arrivare in una nuova squadra in questa situazione o almeno, non è il modo più semplice per integrarsi. Svolgere un buon precampionato in estate potrà essermi d’aiuto”.