Il Tempo (L. Pes) – Non solo gli esuberi, ma anche qualche elemento della rosa può dire addio ai colori giallorossi in estate: tra questi c’è Solbakken che piace in Germania. Per un mercato in uscita che si avvia alla conclusione, ovvero quello legato alla ricerca delle plusvalenze, ce n’è uno che partirà a luglio ma non avrà la stessa importanza che ha avuto questa prima fase di trattative volte a monetizzare. Gli esuberi che resteranno anche dopo il 30 giugno saranno quelli che Pinto cercherà di sistemare con più insistenza Vina, Reynolds, Villar e Shomurodov seguiti da Karsdorp che ha ormai chiuso il suo rapporto con squadra e città. Ma accanto ad un lavoro di questo tipo, c’è quello legato ad alcuni elementi della rosa non messi esplicitamente sul mercato, ma certamente non considerati punti fermi.

Tra loro anche Solbakken, arrivato a parametro zero nel mercato di gennaio e che rappresenterebbe una plusvalenza per l’intero valore dell’eventuale cessione. Sul norvegese si è fatto avanti Hoffenheim che ha sondato la disponibilità al trasferimento con l’ entourage del calciato re, mostrando grande interesse. A Trigoria non sono arrivate offerte dalla Germania, ma il club sarebbe pronto a valutare eventuali proposte allettanti per l’ex Bodo. Anche Spinazzola potrebbe lasciare la Capitale ad un anno dalla scadenza del contratto. L’ AI-Ahli si è informata sulla situazione del laterale azzurro ma anche in questo caso nessuna offerta ufficiale recapitata alla Roma, che attende gli sviluppi di entrambe le situazioni.