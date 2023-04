Solbakken: lussazione ma non si opera

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Lussazione alla spalla sinistra: è l’esito degli esami a cui si è sottoposto ieri Ola Solbakken, uscito per infortunio nel match contro il Torino di sabato scorso. L’ex giocatore del Bodo Glimt, che già la scorsa estate ha avuto un problema simile, in accordo con lo staff medico della società giallorossa ha deciso di non operarsi ma di ricorrere ad una terapia conservativa. Un nuovo controllo per fare il punto della situazione e valutare il recupero della spalla infortunata è fissato tra due settimane: Solbakken, quindi, salterà sicuramente le partite di campionato con Udinese e Atalanta.