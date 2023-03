Solbakken: “Ho giocato poco? È normale”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ola Solbakken è tornato a disposizione di Mourinho dopo lo stop per un problema muscolare. Adesso si trova in ritiro con la nazionale e da li non le ha mandata a dire ai media norvegesi accusati di aver male interpretato volutamente alcune dichiarazioni di Mourinho su di lui.

“In Italia le parole del tecnico sono sembrate normali, sono stati i media norvegesi a gonfiare il clamore per ottenere più visualizzazioni. Naturalmente mi avrebbe fatto piacere entrare contro l’Empoli, ma capisco che il mister scelga un cambio diverso per controllare il 2-0. Ha scelto un giocatore che conosce le tattiche meglio di me”. Su Mou ha invece detto: “Il rapporto è buono, è molto simpatico e caloroso. Puoi andare da lui e parlare di calcio o cose personali. È un brav’uomo”.