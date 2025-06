Ola Solbakken è pronto a chiudere la parentesi poco brillante con l’Empoli e a fare ritorno alla Roma, ma il suo futuro in giallorosso potrebbe già essere segnato. Il norvegese, infatti, potrebbe non avere nemmeno il tempo di confrontarsi con il nuovo tecnico Gasperini: all’orizzonte si profila un possibile ritorno in patria.

Dopo il sondaggio del Rosenborg, anche il Brann è entrato in corsa per assicurarsi l’esterno offensivo. Lo riporta il portale norvegese nrk.no, secondo cui entrambi i club stanno valutando un’operazione in prestito.

Per Solbakken si profila quindi un possibile ritorno in Eliteserien, dove ha vissuto alcune delle sue stagioni migliori con la maglia del Bodø/Glimt. Roma osserva e riflette: l’estate del norvegese è appena iniziata.