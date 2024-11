Corriere dello Sport (J. Aliprandi e R. Maida) – E adesso, 53 giorni dopo l’esonero di Daniele De Rossi, i Friedkin devono scegliere un nuovo allenatore. Il terzo. Una caduta libera che non ha salvato Ivan Juric. Nei casting del suo erede, scendono le quotazioni che portano a Mancini e resta vivo il sogno Allegri. Anche se, in serata ha preso piede un clamoroso ritorno: Rudi Garcia, già a Trigoria dal 2013 al 2016.

Quello del francese è un profilo che proprietari e Ghisolfi stanno considerando. Il nuovo allenatore deve iniziare un nuovo ciclo ma non si esclude l’ipotesi traghettatore. Soprattutto, dovrà avere la personalità per gestire uno spogliatoio complicato e un ambiente incandescente. Un nome che di sicuro è sulla lista è quello di Roberto Mancini che però non è il favorito. Ieri ha visto la partita in televisione e sarebbe pronto ad accettare l’incarico a stagione in corso. Ma nessuno lo ha mai davvero cercato. Così come per Allegri. L’ex Juventus la squadra la conosce bene così come conosce l’ambiente e potrebbe essere stuzzicato da questa sfida. Ieri sera era in tribuna per vedere Inter-Napoli: una presenza che non è passata inosservata visto il prossimo impegno della Roma, proprio contro i partenopei.

Foto: [Marco Bertorello]/[AFP] via [Getty Images]