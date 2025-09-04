Corriere dello Sport (L. Scalia) – Evan Ferguson, 20 anni, sta conquistando la Roma con un impatto sorprendente. L’assist per Soulé a Pisa e il contributo decisivo col Bologna hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi, che lo vedono già come punto di riferimento.

All’esordio ha mostrato intensità, duelli vinti e giocate da veterano, ideale per il 3-4-2-1 di Gasperini. Considerato in Inghilterra un talento generazionale, era stato valutato 100 milioni dal Brighton e ora la Roma può riscattarlo a 35. Con il tecnico che lo plasma giorno dopo giorno, Ferguson sogna il primo gol in giallorosso, magari contro il Torino.