Nelle ultime settimane quella che sembrava solo essere una voce adesso è finalmente ufficiale, Francesco Totti sarà un ospite speciale su Rai 1 in occasione del ventesimo compleanno del programma “Sognando.. ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci dal prossimo 9 maggio.

Come annuncia l’ANSA, il numero 10 giallorosso parteciperà in occasione della seconda puntata del talent. “Farà un viaggio tra i calciatori che hanno partecipato a Ballando”, ha spiegato la conduttrice.

Non un semplice spin-off, ma un vero e proprio nuovo show. In pista gareggeranno i professionisti del ballo, tra i quali si cela il futuro maestro, o la futura maestra di Ballando con le Stelle. Nella prima fase, i talenti emergenti si esibiranno in coppia con i maestri storici del programma. Ma sarà la finale a riservare la vera sorpresa, i concorrenti danzeranno con celebri vip delle passate edizioni, per dimostrare di saperli guidare e conquistare, proprio come farebbe un vero maestro sa fare sulla pista.