Società, squadra e tifo: adesso tutti compatti per centrare gli obiettivi

Ogni partita può essere determinante per il cammino in campionato e in Europa, la Roma torna a essere un blocco unico e granitico. Proprietà, dirigenza, allenatore, squadra e tifosi si sentono tutti coinvolti nel cercare di terminare la stagione nel migliore dei modi possibili.

Se il popolo giallorosso è da sempre fideisticamente dalla parte dello Special One, ai vertici della società non sfugge come l’atteggiamento dello staff tecnico giallorosso nelle ultime due stagioni sia stato spesso sopra le righe sia con gli arbitri, sia con le panchine avversarie.