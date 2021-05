Tra i vari protagonisti del Triplete dell’Inter nel 2010 spicca sicuramente Wesley Sneijder. L’olandese ha parlato dell’approdo di Josè Mourinho, suo allenatore ai tempi dell’Inter, sulla panchina della Roma. Intervistato dal sito gianlucadimarzio.com, ecco le sue parole:

“Mou è unico, è un bene che sia tornato in Italia. Non so se potrà vincere subito con la Roma, perché bisogna vedere che squadra gli costruiranno, ma José rimane un valore aggiunto”.