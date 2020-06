Caso Smalling: via ad agosto?

Corriere dello Sport (R. Maida) – Si complica la trattativa tra Roma e Manchester United per Chris Smalling. Il futuro del difensore inglese, in prestito dalla scorsa estate nella Capitale, è ancora incerto. Baldini si sta impegnando in prima persona per trattare con i Red Devils, ma oltre a non trovare per il momento un accordo per la prossima stagione (è stato proposto un nuovo prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni) si complica anche la permanenza di Smalling fino al termine della stagione. Con il precedente contratto che lo vede alla Roma fino al 30 giugno, le due società dovrebbero accordarsi per lasciarlo a disposizione di Fonseca almeno fino ad agosto, quando ci sarà da giocarsi l’Europa League, competizione che vede protagonista anche il Manchester United. Per questo il club inglese non vorrebbe concedere ai giallorossi questa proroga, puntando a non rinforzare una diretta concorrente per la coppa europea.