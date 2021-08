Smalling va ko: infortunio alla coscia. Possibile che rientri solo a settembre

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Non ci voleva e preoccupa in chiave futura. Su quella stessa gamba Smalling ha avuto problemi per tutto l’anno passato e proprio per un infortunio alla coscia sinistra gli farà saltare il doppio impegno Trabzonspor e Fiorentina. Possibile che il rientro in campo ci sarà soltanto dopo la sosta delle Nazionali. Il difensore inglese ieri ha lasciato la seduta di allenamento proprio dopo una fitta. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione che verrà valutata dallo staff giorno dopo giorno. La partenza di Smalling è ancora in salita. La speranza è quella che non debba rivivere lo stesso calvario di qualche mese fa. Per questo la Roma monitore il mercato, qualora arrivasse un’offerta per Ibanez.