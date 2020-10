Smalling, un giorno di passione. Da Trigoria no a Benatia e Vida

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Da qui alle ore 20 non si può più bluffare. Il Manchester United deve rispondere alla proposta della Roma per Chris Smalling: 15 milioni più bonus facili, non distante dalla richiesta di 20 degli inglesi. I giallorossi non hanno perso le speranze di chiudere a ridosso della sirena, ma Fienga non intende effettuare rilanci, rendendosi conto che l’investimento per un difensore di 31 anni non sarebbe sostenibile oltre un certo limite. Se non verrà lui, non ci saranno altri innesti. Verrebbe solo bloccato il trasferimento di Fazio alla Sampdoria, per il quale società e giocatore hanno già deciso i dettagli: un milione alla Roma e contratto triennale da 1.5 al calciatore. Fienga ha respinto i vari giocatori che sono stati proposti a costo zero, da Benatia a Vida, fino a Todibo. I giallorossi hanno tenuto il punto: o Smalling o niente.