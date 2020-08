Smalling, un assist per i giallorossi

Corriere dello Sport (R. Maida) – Tutte le strade portano a Roma. I giallorossi hanno lasciato andare al Benfica Vertonghen perché hanno la ragionevole certezza che riusciranno a riportare a Trigoria Smalling. Fienga ha ripreso i contatti con l’entourage del giocatore e con il Manchester United, ancora impegnato in Europa League. Il difensore inglese non vuole restare ai red Devils e pur di tornare sarebbe disposto a guadagnare 3 milioni netti a stagione, molto meno di quanto potrebbe guadagnare in Premier. Resta da trovare un accordo con lo United ma Fienga è fiducioso possa trovarsi a breve.