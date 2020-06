Ad oggi Smalling non potrebbe giocare contro l’Udinese giovedì. Si tratta ma il tempo stringe

Il Messaggero (S.Carina) – La Roma potrebbe trovarsi giovedì, contro l’Udinese, senza Smalling in difesa. La trattativa per il rinnovo del prestito, da scontata che doveva essere, si è trasformata in una corsa contro il tempo. Perchè almeno sino a ieri sera, con la dead line fissata a martedì, la Roma non è ancora riuscita ad ottenere il via libera al prolungamento bimestrale dal Manchester United. E la questione non riguarda soltanto la fetta di stagione che partirà dal 3 agosto con il rush finale dedicato all’Europa League ma anche quanto accadrà a luglio, a partire dal match di giovedì contro l’Udinese all’Olimpico. Ad oggi Smalling non potrebbe giocarlo.