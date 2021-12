Smalling “tutelato”, Perez è ok

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Mourinho recupera Carles Perez e spera fino all’ultimo per Smalling. Domani la squadra parte per Bergamo e il tecnico portoghese ha una chance in più: l’attaccante spagnolo ha smaltito l’affaticamento muscolare si è allenato con i compagni.

Domani partirà dalla panchina, ma può essere una soluzione in corsa per l’attacco, considerato che non ci sarà il giovanissimo Felix, fermato dal Giudice Sportivo.

Chris Smalling, invece, si è allenato ancora a parte, seguendo un programma di lavoro di gestione individuale programmata. C’è ottimismo a Trigoria sul recupero del difensore inglese, che sta seguendo una tabella studiata proprio per averlo in campo contro l’Atalanta. Mourinho andrà avanti con il 3-5-2 e in questo momento non cambia più.