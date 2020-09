Smalling, siamo all’ultima offerta. Borja Mayoral in dirittura d’arrivo

Il Messaggero (S.Carina) – L’osservato speciale di ieri sera era Fonseca. Non è facile restare isolato quando i giornali, radio e social non fanno altro che parlare di Allegri che, al di là del risultato, rimane una suggestione. A meno di tracolli i Friedkin non hanno intenzione di cambiare in panchina e il motivo è semplice: basta dare un’occhiata ai conti, ai contratti ancora in essere (Petrachi), alle pendenze de club, ai mancati introiti che si prospettano. Siamo arrivati al dentro o fuori per Smalling. La Roma è pronta a dare l’ultimo assalto per il difensore. I giallorossi sono pronti a tornare all’offerta pre Covid: 14 milioni di euro, premi compresi. Tutto dipende da quanto lo United voglia rischiare di tenersi Smalling qualora non arrivassero altre offerte. A Trigoria è già pronto il piano B che è Verissimo. E’ il profilo che convince di più tra quelli monitorati. Intanto si sta per chiudere la trattativa per Borja Mayoral: operazione complessiva da 13 milioni di euro.