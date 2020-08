Smalling si taglia l’ingaggio pur di tornare

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – In vacanza in Sardegna, Chris Smalling “subisce” il pressing degli amici Kolarov, Pellegrini, Mkhitaryan e Spinazzola, che gli ribadiscono quanto vorrebbero rivederlo a Trigoria e lui, pur di tornare, sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio. La notizia trova conferme in Inghilterra ed è la certificazione di come il difensore si stia muovendo con lo United per sbloccare la trattativa. Attenzione all’Inter però, che potrebbe sfruttare i buoni rapporti con gli inglesi dopo l’affare Sanchez.