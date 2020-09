Smalling si è sbloccato: accordo con lo United. Izzo l’altro colpo per la difesa

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Friedkin sblocca Chris Smalling. Per risolvere l’operazione serviva il beneplacito del presidente, che è arrivato nella giornata di ieri. Sarà lui il primo colpo del nuovo corso made in Usa, visto che Pedro era già stato confezionato dalla precedente gestione. L’ormai quasi ex United tornerà presto alle dipendenze di Fonseca che l’ha chiesto tra i punti fermi della nuova Roma insieme a Dzeko e Veretout. Ceduto Florenzi al PSG in prestito oneroso (mezzo milione più diritto di riscatto fissato a nove, con i parigini che pagheranno l’intero stipendio). Torna poi d’attualità il nome di Izzo, anche se non sarà facile trattare col Torino visto il contratto in scadenza nel 2024. Capitolo Under: saltato pochi giorni fa il trasferimento al Newcastle, piace all’Hertha Berlino.