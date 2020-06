E’ stata una partita difficile per la retroguardia della Roma, soprattutto nei primi minuti in cui ha subito il gol di Gabbiadini dopo un errore di Diawara. Col passare dei minuti Smalling e compagni si sono sempre più compattati fino a trovare una stabilità. E’ proprio il difensore inglese a scrivere sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria. Queste le sue parole:

“Di nuovo operativi“.