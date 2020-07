Il Fatto Quotidiano – Come più volte dichiarato anche dallo stesso Paulo Fonseca davanti ai microfoni, Chris Smalling è un giocatore fondamentale per la Roma ed il tecnico portoghese ha chiesto alla società la permanenza dell’inglese anche per la prossima stagione. La trattativa con il Manchester United va avanti e i dirigenti giallorossi hanno avuto un altro colloquio con l’intermediario dei Red Devils e avrebbero strappato un ulteriore anno di prestito.