Smalling resta ai margini del Manchester United ma inizia a vacillare

Corriere della Sera (G. Piacentini) – E’ sempre Chris Smalling l’elemento intorno al quale gira il mercato della Roma. Il centrale inglese è sempre più ai margini del Manchester United e non a caso non è stato convocato per il match di Coppa di Lega contro il Luton Town. Nella trattativa con i giallorossi, ancora bloccata, ballano alcuni milioni di euro. Fronte Dzeko: dopo l’arrivo di Morata a Torino il bosniaco è sempre più vicino alla permanenza nella Capitale anche se non è ancora totalmente sicuro e infatti la Roma ha chiesto agli agenti di Milik di aspettare qualche giorno prima di accettare altre offerte.