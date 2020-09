Smalling più vicino, El Shaarawy chiama

Il Messaggero (S.Carina) – A Trigoria sono convinti di sbloccare la trattativa nel giro di qualche giorno, il braccio di ferro con lo United è iniziato. Ieri Smalling è stato fatto allenare a parte, una decisione nata dopo che il difensore, per la prima volta dal suo rientro, ha provato a forzare la mano in concomitanza della nuova offerta presentata dalla Roma: 9,5 milioni più 2 di bonus. Proposta inferiore rispetto a quella di qualche mese fa, motivata dal fatto che lo United, avendo raggiunto la qualificazione in Champions, ha fatto lievitare una clausola del contratto del difensore, il cui ingaggio va da 3 a 3.8 milioni. Soldi che a Trigoria sono pronti a garantire, ma anche a decurtare dall’offerta per gli inglesi. L’ottimismo non manca e sono giorni decisivi per sbloccare la situazione. Intanto trova conferme l’apertura di El Shaarawy alla Roma, in prestito gratuito sino a gennaio, a patto però che si riesca a cedere Perotti. L’argentino ha due offerte, da Spartak Mosca e Fenerbahce, che per ora non ha preso in considerazione.