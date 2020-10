Smalling ora o a gennaio: ecco il piano anti United

Il Messaggero (S.Carina) – “Sono fiducioso per Smalling, anche perché non possiamo restare solo con tre centrali”. Fonseca è inequivocabile dopo il successo di Udine. Ma ormai è l’ultima chiamata. La Roma aspetterà l’inglese sino a domani, convinta che ci sia ancora margine di manovra. Lo United, che inizialmente si era mostrato propenso ad ascoltare e a prendere in considerazione la nuova offerta, venerdì – tramite l’intermediario Palac – ha invece risposto negativamente. La valutazione di Smalling è tornata ad essere quella originaria: 20. A Trigoria non hanno gradito: 15 milioni rimane il paletto fissato dai Friedkin. Per questo motivo la Roma ha fatto un passo indietro nella trattativa. A questo punto è entrato in gioco Smalling che per la prima volta dall’inizio della lunga telenovela ha comunicato al Manchester che non accetterà nessuna proposta sino al termine del suo contratto. Una mossa rischiosa visto la scadenza nel 2022 ma che lascia intendere come ormai si sia arrivati al muro contro muro. La palla ora passa ai Red Devils che rischiano di tenersi un calciatore scontento in rosa.