Smalling non ha dubbi: “Passeremo noi”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Passeremo noi il turno“. A fine gara Chris Smalling è deluso per la sconfitta, ma consapevole che la Roma ha dimostrato di avere le possibilità di qualificarsi.

“Prendere gol all’ultimo minuto – le parole del difensore – brucia da morire. Peccato perché abbiamo avuto almeno due grandi occasioni. Dobbiamo analizzare questa partita, giovedì ci sarà da spingere per ribaltarla ma potremo contare su 60 mila spettatori“. Il fatto di subire reti nei minuti finali sta diventando una costante, soprattutto nelle sfide in Europa: 3 delle ultime 7 in questa stagione europea sono arrivati dall’88’ in poi.

Inoltre i giallorossi hanno subìto almeno un gol in 8 (finali escluse) delle ultime 9 trasferte europee. C’è poi da sfatare un tabù, perché la Roma è stata eliminata in tutte le precedenti occasioni (4) in cui ha perso senza segnare nel match d’andata giocato in trasferta in una fase ad eliminazione diretta delle coppe europee.

“Dopo l’uscita dalla Coppa Italia – ha proseguito il difensore – teniamo tantissimo all’Europa League. Vogliamo andare avanti, andare lontano come abbiamo fatto l’anno scorso in Conference, con delle grandi partite e grandi serate“.