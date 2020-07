Smalling, non bastano i bei sentimenti: trattativa con lo United in salita

Il Messaggero (G. Lengua) – L’obiettivo numero due della Roma dopo la conferma di Mkhitaryan è quello di assicurarsi Smalling anche per la prossima stagione. Entrambi hanno convinto Fonseca che si è esposto pubblicamente per chiedere la loro conferma. Se però per l’armeno l’affare è già andato in porto, per l’inglese la strada è più complicata. La Roma sta lavorando per la conferma da ormai qualche settimana, ma l’accordo con lo United tarda ad arrivare per il divario tra domanda e offerta. Chris non ha mai nascosto di trovarsi bene nella Capitale così come la sua famiglia. Ma i sentimenti non bastano, perché il Manchester per il suo cartellino pretende 20 milioni di euro, cifra troppo alta per i parametri giallorossi. La proposta di Fienga è di 14 milioni bonus compresi, diluiti in più annualità. Sarà decisiva comunque la volontà del giocatore.