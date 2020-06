Mercato, dall’Inghilterra: il Manchester United deciderà il futuro di Smalling al termine della stagione

Il Manchester United vuole aspettare la fine della stagione per decidere il futuro di Chris Smalling. La volontà del centrale è quella di rimanere nella Roma anche nel 2021, ma manca ancora un accordo tra i giallorossi e il club inglese. Il tecnico dello United, Ole Gunnar Solskjaer, ha dichiarato che “Smalling ha fatto un’ottima stagione alla Roma” e – come riporta Manchester Evening News – i due club avrebbero trovato la quadra per la permanenza di Smalling fino al termine del campionato. L’unico nodo è rappresentato dalla possibilità che Smalling non possa continuare a disputare l’ultima parte di Europa League dato che il Manchester United è una diretta concorrente per il titolo.