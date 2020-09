Smalling, lo United dice no. L’alternativa è Kumbulla

Il Messaggero (S.Carina) – Il Manchester United ha rifiutato i 9,5 milioni di euro più 2 di bonus offerti dalla Roma per Smalling e continua a chiederne 20. Entro mercoledì a Trigoria proveranno a formulare una nuova proposta, dovendo inevitabilmente alzare il cash. La strategia degli inglesi è chiara: portare più avanti possibile l’affare sperando che qualche altro club si inserisca. Il problema per la Roma è che il campionato inizia sabato e Fonseca è costretto a tornare alla difesa a 4. A Trigoria, intanto, seguono l’evolversi della trattativa tra Verona ed Inter per Kumbulla. Può sembrare un’anomalia vista la richiesta del club gialloblu: 25 milioni di euro. Non lo è perchè quello per l’albanese sarebbe un investimento oneroso ma sostenibile avendo 20 anni, poi col presidente Setti si potrebbe intavolare un discorso simile a quello che ha portato Tonali al Milan. Inoltre a Trigoria hanno la carta Cetin da giocarsi. Ieri è tornato a circolare anche il nome di Izzo ed è un profilo che piace alla Roma anche se sembra fuori dai radar se non saranno piazzati Jesus e Fazio.