Smalling, l’agente è a Trigoria: rinnovo ad un passo – FOTO

La storia d’amore tra Smalling e la Roma è destinata a continuare. È ad un passo l’accordo sul rinnovo di contratto del centrale inglese, perno della difesa di Mourinho. Il 33enne firmerà per altri due anni a 3.5 milioni a stagione. Un premio meritato per la leadership, la centralità nel progetto giallorosso. Nella giornata di ieri l’agente di Smalling, James Featherstone è sbarcato nella Capitale. Si è gustato la partita dell’Olimpico contro il Bayer Leverkusen ed oggi si è recato a Trigoria come testimoniato da lui stesso attraverso una storia Instagram. Si lavora per gli ultimi dettagli poi ci sarà l’annuncio ufficiale.